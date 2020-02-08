Экс-министр Карелии арестован по обвинению в получении взятки

Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей, передаёт ТАСС из зала Петрозаводского суда.

«Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года», — заявил судья Роман Парамонов.

По данному делу также был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорь Волчек.

По версии следствия, Волчек и Кайдалов по предварительному сговору в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года получили от представителей коммерческой организации взятку в размере не менее 800 тыс. рублей «за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ».

Ранее в Коми предъявили обвинение в получении крупной взятки главе республиканского МВД.