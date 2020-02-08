Экс-министр Карелии арестован по обвинению в получении взятки

Короткая ссылка
Бывший министр дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии Алексей Кайдалов арестован на два месяца по уголовному делу о получении взятки в размере не менее 800 тыс. рублей, передаёт ТАСС из зала Петрозаводского суда.
Экс-министр Карелии арестован по обвинению в получении взятки
  • РИА Новости

«Избрать обвиняемому Кайдалову Алексею Анатольевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 5 апреля 2020 года», — заявил судья Роман Парамонов.

По данному делу также был арестован заместитель директора по строительству аэропорта Петрозаводск Игорь Волчек.

По версии следствия, Волчек и Кайдалов по предварительному сговору в период с ноября 2019 года по февраль 2020 года получили от представителей коммерческой организации взятку в размере не менее 800 тыс. рублей «за оказание содействия в заключение договора подряда на выполнение работ по строительству объекта на территории аэропорта и беспрепятственную приёмку и оплату выполненных работ».

Ранее в Коми предъявили обвинение в получении крупной взятки главе республиканского МВД.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить