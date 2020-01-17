Главе МВД Коми предъявили обвинение в получении взятки

Главе МВД Коми Виктору Половникову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в республиканском главке Следственного комитета России.

РИА Новости

«Сегодня (17 января. — RT) ему было предъявлено обвинение», — заявил следователь следственного управления. Обвиняемый не признал вину. Ранее следственные органы задержали бывшего министра внутренних дел Коми в рамках уголовного дела о получении взятки.