Главе МВД Коми предъявили обвинение в получении взятки
Главе МВД Коми Виктору Половникову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере, сообщили ТАСС в республиканском главке Следственного комитета России.
- РИА Новости
«Сегодня (17 января. — RT) ему было предъявлено обвинение», — заявил следователь следственного управления.
Обвиняемый не признал вину.
Ранее следственные органы задержали бывшего министра внутренних дел Коми в рамках уголовного дела о получении взятки.
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