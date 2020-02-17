Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе

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Глава Тувы Шолбан Кара-оол рассказал о причинах низкого качества жизни в регионе.
Глава Тувы объяснил низкое качество жизни в регионе
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Как он сказал РИА Новости, во многом это связано с отсутствием дорожной инфраструктуры и низкой социально-экономической освоенностью территории.

«Развитие не только промышленности, но и всей экономики сдерживает отсутствие дорожной инфраструктуры. Во-первых, нет железной дороги. Одно это делает любой товар, производимый в Туве, неконкурентным из-за дорогой логистики. Даже добываемый открытым способом уголь. Во-вторых, ограничена сеть автомобильных дорог с твёрдым покрытием», — сказал он.

Кара-оол отметил, что в России на 1 тыс. кв. км приходится 62 км асфальтированных дорог, в Туве же этот показатель составляет 21 км. Это в итоге приводит к низкой социально-экономической освоенности территории.

«Насколько Тува неосвоенная, видно даже по плотности населения — меньше двух человек на 1 кв. км, или в 4,5 раза ниже среднего показателя по стране», — добавил он.

Ранее эксперты РИА «Рейтинг» подготовили рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Тува разместилась в конце соответствующего списка.

В феврале Росстат назвал регионы с наибольшей убылью населения.

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