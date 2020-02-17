Суд взыскал с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Минобороны

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Арбитражный суд Москвы принял решение взыскать с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Министерства обороны России.
Суд взыскал с концерна «Калашников» 24 млн рублей в пользу Минобороны
  • © Chris Ryan
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.

Уточняется, что иск связан с неустойкой за нарушение сроков исполнения госконтракта на модернизацию партии автоматов АК-74 калибра 5,45 мм до уровня «Обвес для сухопутных войск» стоимостью около 705 млн рублей.

По данным агентства, изначально истец требовал более 168 млн рублей.

В ноябре сообщалось, что концерн «Калашников» досрочно завершил гособоронзаказ на 2019 год по изделиям для Минобороны России, среди которых новейший автомат АК-12.

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