В Госдуме оценили рейтинг регионов России по качеству жизни
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- РИА Новости
«Москва — столица. Все деньги тут, все органы управления, средства массовой информации, и общественный контроль совершенно иной», — заявил он в беседе с ФАН.
Если говорить о мерах социальной поддержки, закреплённых на федеральном уровне, то они для регионов в принципе одинаковые, отметил Нилов.
Вместе с тем, пояснил депутат, нужно учитывать, что у каждого субъекта есть право и на местном уровне устанавливать дополнительные меры.
Из исследования РИА Новости следует, что в десятку лидеров рейтинга за 2019 год также вошли Татарстан, Краснодарский край, Белгородская область, Югра, Ленинградская область, Калининградская, Воронежская области.
Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты Национального рейтингового агентства составили ежегодный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов за 2019 год.