В Екатеринбурге проверяют сообщения о забастовке водителей автобусов

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В прокуратуре Екатеринбурга заявили о проверке информации об отказе выйти на линию водителей, работающих на автобусном маршруте 059.
В Екатеринбурге проверяют сообщения о забастовке водителей автобусов
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, 17 февраля наблюдались перебои в работе общественного транспорта по маршруту 059.

По предварительной информации, причиной стал отказ ряда водителей транспортного предприятия выйти на рейс.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура города установит причины отказа водителей выйти на линию, даст оценку законности действий юридического лица, проверит соблюдение требований трудового законодательства, законодательства об организации перевозок пассажиров. При наличии оснований по результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит сообщения о готовящейся забастовке водителей скорой помощи в Екатеринбурге.

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