Прокуратура проверит сообщения о готовящейся забастовке водителей скорой помощи в Екатеринбурге
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- РИА Новости
«В ходе надзорных мероприятий особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения работодателями государственных гарантий по оплате труда водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.
По итогам проверки будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона и по недопущению срывов оказания качественной медпомощи.
Ранее в Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы.