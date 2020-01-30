Прокуратура проверит сообщения о готовящейся забастовке водителей скорой помощи в Екатеринбурге

Прокуратуре Свердловской области поручено проверить сообщения СМИ о готовящейся забастовке водителей нескольких подстанций скорой помощи в Екатеринбурге в связи с ухудшением условий труда и его оплаты.

«В ходе надзорных мероприятий особое внимание прокуроры уделят вопросам соблюдения работодателями государственных гарантий по оплате труда водителей, режима их труда и отдыха, а также исполнения законодательства о здравоохранении», — говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.

По итогам проверки будут приняты меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона и по недопущению срывов оказания качественной медпомощи.

Ранее в Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы.