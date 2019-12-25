В Генпрокуратуре назвали лидирующие по числу жалоб россиян регионы

Прокуроры приняли около 10 тыс. россиян с жалобами на нарушения их прав, больше всего жалоб поступило из Воронежской и Архангельской областей, а также из Пермского края, Чечни и Москвы.

Как отмечается, 12 декабря в органах прокуратуры во исполнение поручения президента был проведён седьмой общероссийский день приёма граждан.

«Всего в рамках дня приёма приняты 9993 гражданина по всей стране», — приводит ТАСС сообщение.

Указывается, что прокуроры также получили 5058 письменных обращений и 381 сообщение по интерактивной связи.

«Лидерами по числу принятых граждан стали прокуратуры Воронежской области — 427 (в 2018 году — 389), Пермского края — 402 (338), Чеченской Республики — 378 (349), Москвы — 369 (347), Архангельской области — 357 (237)», — заявили в ведомстве.

Как сообщается, в основном граждане жаловались на нарушения трудового, жилищного, земельного, пенсионного и природоохранного законодательства, а также на неисполнение судебных решений, нарушения в ходе следствия и дознания, законность судебных постановлений по уголовным и гражданским делам.

В начале апреля RT на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году составил рейтинг регионов, где было зарегистрировано наибольшее и наименьшее число преступлений.

Меньше всего преступлений было зафиксировано на Чукотке (748), больше всего — в Москве (свыше 140 тыс.).