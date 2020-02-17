В Томске завели 21 уголовное дело по факту контрабанды леса

Короткая ссылка
Заместитель начальника Томского линейного отдела полиции Алексей Дягилев заявил, что в январе 2020 года транспортная полиция возбудила 21 уголовное дело по факту контрабанды леса.
В Томске завели 21 уголовное дело по факту контрабанды леса
  • РИА Новости

«Это организованная группа. Пока три контрагента (установлены), с которыми он (предприниматель) работал, они помогали узаконить данный лес. Плюс лица, которые делали подложные документы. Порядка трёх-пяти человек, которые у нас на данный момент выступают в качестве подозреваемых», — приводит портал vtomske.ru слова Дягилева.

Он также уточнил, что лес отправляли в страны ближнего зарубежья, в основном в Узбекистан.

По данным Дягилева, предварительно сумма ущерба оценивается в 700 млн рублей.

В оперативной работе участвовали сотрудники томской транспортной полиции, регионального УФСБ, Томской таможни, транспортной прокуратуры.

Расследование продолжается.

В октябре progorod43.ru сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить