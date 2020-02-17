В Томске завели 21 уголовное дело по факту контрабанды леса

Заместитель начальника Томского линейного отдела полиции Алексей Дягилев заявил, что в январе 2020 года транспортная полиция возбудила 21 уголовное дело по факту контрабанды леса.

«Это организованная группа. Пока три контрагента (установлены), с которыми он (предприниматель) работал, они помогали узаконить данный лес. Плюс лица, которые делали подложные документы. Порядка трёх-пяти человек, которые у нас на данный момент выступают в качестве подозреваемых», — приводит портал vtomske.ru слова Дягилева.

Он также уточнил, что лес отправляли в страны ближнего зарубежья, в основном в Узбекистан.

По данным Дягилева, предварительно сумма ущерба оценивается в 700 млн рублей.

В оперативной работе участвовали сотрудники томской транспортной полиции, регионального УФСБ, Томской таможни, транспортной прокуратуры.

Расследование продолжается.

В октябре progorod43.ru сообщал, что в Россельхознадзоре рассказали о незаконном вывозе хвойной древесины в регионах.