СК возбудил дело по факту убийства женщины в подмосковном общежитии

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в подмосковном Наро-Фоминске на глазах у ребёнка. Об этом сообщили в региональном управлении СК России.

«По факту обнаружения тел бывших супругов с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по факту убийства, совершённого с особой жестокостью — на глазах у ребёнка (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК России)», — говорится в сообщении.

По версии следствия, мужчина в посёлке Селятино Наро-Фоминского городского округа застрелил на глазах у 11-летнего ребёнка бывшую жену, а затем покончил жизнь самоубийством.

Ранее в беседе с телеканалом «360» сосед погибших Виталий Малахов рассказал, что мужчина работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал.