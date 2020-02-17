Соседи рассказали о мужчине, убившем бывшую жену на глазах у сына

Короткая ссылка
Соседи рассказали о мужчине, который на глазах у сына убил бывшую жену, а затем покончил с собой. Трагедия произошла в Селятине Наро-Фоминского района.
Соседи рассказали о мужчине, убившем бывшую жену на глазах у сына
  • РИА Новости

В беседе с телеканалом «360» житель Подмосковья Виталий Малахов рассказал, что его сосед Ариф Салаев работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал. 

«Когда он развёлся, то бегал тут и ныл: «Вот, Лена, Лена, за что на развод?» — описал ситуацию Виталий.

Соседка погибших Елена Болотникова сказала kp.ru, что семья жила бедно.

«Старший сын, ему за 20, и дочка, которой сейчас 19, съехали. Лена, мама детей, работала продавцом. Ариф вообще неизвестно чем занимается. Они выпивали, часто ругались», — заявила она.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области уточнила, что выстрелы были произведены из охотничьего обреза.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что дети погибших находятся с бабушкой. 

Всего в семье пять детей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить