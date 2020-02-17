Соседи рассказали о мужчине, убившем бывшую жену на глазах у сына

Соседи рассказали о мужчине, который на глазах у сына убил бывшую жену, а затем покончил с собой. Трагедия произошла в Селятине Наро-Фоминского района.

В беседе с телеканалом «360» житель Подмосковья Виталий Малахов рассказал, что его сосед Ариф Салаев работал грузчиком на местном грузовом терминале, иногда выпивал.

«Когда он развёлся, то бегал тут и ныл: «Вот, Лена, Лена, за что на развод?» — описал ситуацию Виталий.

Соседка погибших Елена Болотникова сказала kp.ru, что семья жила бедно.

«Старший сын, ему за 20, и дочка, которой сейчас 19, съехали. Лена, мама детей, работала продавцом. Ариф вообще неизвестно чем занимается. Они выпивали, часто ругались», — заявила она.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Московской области уточнила, что выстрелы были произведены из охотничьего обреза.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что дети погибших находятся с бабушкой.

Всего в семье пять детей.