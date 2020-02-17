Свыше 1 млн грузовиков проехало по Крымскому мосту с момента открытия

Более 1 млн грузовиков проехало по мосту через Керченский пролив с момента его открытия для грузовых машин.

Об этом говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

«Более 1 млн грузовых автомобилей проехало по Крымскому мосту за 16,5 месяца. 1 октября 2018 года автодорожная часть открылась для движения машин с разрешённой максимальной массой более 3,5 т», — указывается в заявлении.

Отмечается, что наибольшая месячная интенсивность движения грузовиков по мосту в обе стороны была зафиксирована в июле 2019 года: 73,1 тыс. за месяц. Суточный рекорд же пришёлся на 26 сентября 2019 года — 2,9 тыс. фур.

20 января сообщалось, что по Крымскому мосту с момента его открытия проехало 8,7 млн машин.