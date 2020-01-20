По Крымскому мосту с его открытия проехало 8,7 млн машин
- @Krymsky_bridge
«За 20 месяцев Керченский пролив пересекло 8,7 млн машин, в том числе 114 тыс. автобусов и почти 950 тыс. грузовиков», — отмечается в сообщении.
Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года.
В конце августа сообщалось, что за лето по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей. Как уточняется, пик сезонного потока пришёлся на 12 августа: почти 36 тыс. машин пересекли пролив по мосту за 24 часа.