По Крымскому мосту с его открытия проехало 8,7 млн машин

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Число автомобилей, проехавших по Крымскому мосту с начала его открытия, составило 8,7 млн, в том числе почти 950 тыс. грузовиков. Об этом говорится в пресс-релизе информационного центра «Крымский мост».
По Крымскому мосту с его открытия проехало 8,7 млн машин
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«За 20 месяцев Керченский пролив пересекло 8,7 млн машин, в том числе 114 тыс. автобусов и почти 950 тыс. грузовиков», — отмечается в сообщении.

Наибольшая месячная интенсивность движения в обе стороны зафиксирована в августе 2019 года.

В конце августа сообщалось, что за лето по Крымскому мосту проехало более 2,25 млн автомобилей. Как уточняется, пик сезонного потока пришёлся на 12 августа: почти 36 тыс. машин пересекли пролив по мосту за 24 часа.

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