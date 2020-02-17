Заседание по делу Серебренникова отложили из-за неготовности экспертиз

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Мещанский суд Москвы отложил на 13 марта слушания по делу режиссёра Кирилла Серебренникова из-за неготовности третьей экспертизы.
Заседание по делу Серебренникова отложили из-за неготовности экспертиз
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«От экспертов в суд пришло письмо с просьбой продлить срок проведения экспертизы в связи с командировкой одного из экспертов. При этом эксперты Минюста уже приступили к экспертизе. Суд переносит в связи с этим заседание на 11:00 мск 13 марта», — сказала судья.

Ранее суд назначил третью комплексную экспертизу по делу Серебренникова. Это было сделано вопреки просьбе защиты режиссёра.

В начале ноября Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения. 

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году. По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».

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