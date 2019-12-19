Защита выступила против проведения новой экспертизы по делу Серебренникова

Защита выступила с просьбой к суду не назначать третью комплексную экспертизу по делу режиссёра Кирилла Серебренникова.

«Ходатайство государственного обвинения о признании недопустимым доказательством выводов второй комплексной экспертизы и назначении новой, третьей по счёту экспертизы считаем необоснованным», — приводит ТАСС слова адвоката Серебренникова Дмитрия Харитонова.

Накануне Мещанский суд Москвы отказал в исключении из дела обвиняемого в хищениях при реализации проекта «Платформа» режиссёра Кирилла Серебренникова проведённой следствием экспертизы.

Отмечается, что защита составила ходатайство, сославшись на ряд нарушений при проведении экспертизы, в частности на использование экспертами недопустимых доказательств.

В начале ноября Мещанский суд Москвы отказался брать подписку о невыезде с режиссёра Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии» по просьбе гособвинения.

Дело о хищениях руководством «Седьмой студии» возбудили в 2017 году. По версии следствия, Серебренников, продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили 133 из 214 млн рублей, выделенных в 2011—2014 годах «Седьмой студии» на развитие и популяризацию современного искусства России в рамках проекта «Платформа».