Эксперты оценили плюсы и минусы покупки апартаментов в Москве

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Специалисты сервиса «Яндекс.Недвижимость» оценили сроки окупаемости апартаментов в столице.
Эксперты оценили плюсы и минусы покупки апартаментов в Москве
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным аналитиков, апартаменты можно приобрести в среднем на 20% дешевле, чем квартиру.

Эксперты отметили, что самый быстрый срок окупаемости апартаментов отмечен в Бутырском районе и Ховрино (12 лет), а самым невыгодным для приобретения апартаментов районом Москвы является Крылатское (26 лет).

При этом специалисты уточнили, что при покупке апартаментов на стадии строительства необходимо учитывать риски, связанные с вероятным банкротством застройщика, а также отсутствие возможности оформления длительной регистрации по месту жительства.

Ранее вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости.

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