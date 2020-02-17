В Госдуме прокомментировали получение в рамках проекта #ПочтаПобеды письма немецкого писателя

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков прокомментировал в разговоре с RT присланное в редакцию телеканала в рамках проекта #ПочтаПобеды письмо немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга.

«Есть люди, которые проходят по своей жизни, исходя лишь из каких-то сиюминутных, частных интересов, из соображений собственного благополучия, благополучия семьи. А есть те, кто, познав однажды истину, считают, что эту истину нельзя попирать. Если они сталкиваются с такими фактами, они не могут молчать, они говорят об этом во весь голос. Они пытаются защитить правду. Чем больше враждебности в среде, которую эта правда не устраивает, тем больше, тем сильнее значение того, что делают люди, способные на поступок, на собственное мнение, на то, чтобы называть белое белым, а чёрное чёрным. Очень важно, что они, делая это, не просто действуют в соответствии со своей совестью и в соответствии с истиной, — они, отстаивая прошлое, воюют за будущее. Они воюют за то, чтобы не повторились концентрационные лагеря, чтобы не было миллионов жертв, чтобы не было ужаса военных действий, чтобы дети не теряли своих родителей, чтобы на головы мирных людей не сыпались бомбы, чтобы солдаты использовали оружие только для тренировок, а не для того, чтобы убивать», — сказал Новиков.

Депутат подчеркнул важность честного и правдивого межпоколенческого диалога, а также дискуссий «среди тех, кто относит себя к профессиональному сообществу историков».

«Диалоги можно вести по-разному. Можно честно отстаивать правду, а можно выпячивать отдельные факты для того, чтобы эту правду истории перечеркнуть. Можно пойти ещё дальше: если фактов для подтверждения твоей позиции не хватает, начать их искусственно формировать, фальсифицировать, передёргивать. Важен не просто межпоколенческий диалог, важно, чтобы те, кто будет вести этот диалог с позиции тех, у кого больше жизненный опыт, больше знаний, больше соприкосновений с историей, вели его честно, добросовестно отстаивая истину, а не занимаясь политическим жонглированием и манипулированием», — заключил он.

Ранее в редакцию телеканала RT в рамках проекта #ПочтаПобеды пришло письмо от немецкого писателя Вольфа фон Фихтенберга, который поблагодарил советский народ за освобождение Европы от нацизма.