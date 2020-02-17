Бондарев: превысившие полномочия на митингах росгвардейцы наказаны

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев рассказал, что Росгвардия наказала сотрудников за превышение полномочий на митингах в Москве летом 2019 года.

Он отметил, что «были и такие случаи».

«Кстати, с ними (с сотрудниками. — RT) проведена огромная работа: если их действия не подпадали под нарушение прав и свобод граждан, то ограничивались устным наказанием, если подпадали — были возбуждены уголовные дела», — заявил ТАСС Бондарев.

По его словам, также многие были наказаны дисциплинарно или уволены.

При этом сенатор подчеркнул, что в целом действия Росгвардии и МВД во время митингов «были адекватны тем мероприятиям, которые там проводились, и тем угрозам, которые там возникали».

Не согласованные с властями митинги, организованные незарегистрированными кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа 2019 года. Полиция задержала на них в общей сложности около 1,7 тыс. человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти.

10 августа на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы состоялся согласованный митинг, в котором приняли участие около 20 тыс. человек. После митинга МВД сообщило о задержании более 130 человек, участвовавших в несанкционированной акции.

Одна из задержанных в тот день, Дарья Сосновская, обратилась в Следственный комитет с заявлением, в котором обвинила сотрудника полиции в том, что он ударил её в живот. Московская полиция начала проверку после появления информации, что сотрудник ударил девушку при задержании на несанкционированной акции.

Адвокат девушки Татьяна Молоканова 14 февраля заявила РИА Новости, что полиция объяснила Дарье Сосновской, что сотрудник ударил её в живот на несанкционированной акции 10 августа, чтобы не допустить противоправных действий.

Защитник пояснила, что её доверительница получила письмо из УВД по Центральному административному округу ГУ МВД по Москве, датированное 25 декабря 2019 года.

В письме начальник отдела охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий УВД по ЦАО Александр Махонин пишет, что Сосновская принимала участие в несогласованной акции, вела себя «эмоционально и агрессивно». По его мнению, девушка увидела, что полицейский уронил «дубинку» и тянется к ней, и сделала широкий шаг, «чтобы успеть наступить на дубинку и руку сотрудника полиции».