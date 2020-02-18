В 2019 году выросло число визитов граждан ЕС в Россию

В прошлом году Россию посетили на 41,5 тыс. больше граждан стран — членов Евросоюза, чем в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные пограничной службы ФСБ России, с которыми ознакомился RT.

Всего в 2019 году Россию посетили 4,75 млн граждан ЕС. Больше всего было граждан Финляндии (938,6 тыс. человек).

Далее следуют граждане Германии (744,4 тыс.), Польши (680,3 тыс.), Эстонии (540 тыс.), Латвии (365,7 тыс.) и Литвы (254 тыс.).

При этом по сравнению с 2018 годом выросло число въезжающих из всех прибалтийских стран. Так, на 43 тыс. человек больше въехали из Эстонии, на 10,8 тыс. — из Литвы и на 10,1 тыс. — из Латвии.

В большинстве случаев граждане ЕС приезжали в Россию с деловым визитом (чуть более 2 млн человек). Ещё около 1,5 млн — в качестве туристов. С частным визитом Россию посетили 725 тыс. европейцев, для работы — 97 тыс., в целях учёбы — 12 тыс. человек.

Ранее в Министерстве курортов и туризма Республики Крым сообщили, что в 2019 году поток туристов с Украины на полуостров вырос на 100 тыс. человек.