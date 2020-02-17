Названа причина посадки в Шереметьеве летевшего в Таиланд самолёта

Самолёт Уфа — Пхукет полетел в Москву на диагностику из-за сигнализатора неплотного закрытия багажного отсека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.

«При вылете из аэропорта Уфы прямым рейсом в Пхукет самолёта Boeing 777-200 авиакомпании Nordwind сработал сигнализатор неплотного закрытия багажного отсека», — сказал собеседник.

Отмечается, что командир экипажа принял решение о выработке топлива и следовании в аэропорт базирования для диагностики оборудования.

На борту были 423 человека, включая 12 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолёт был перенаправлен в московский аэропорт по техническим причинам, позднее он вылетит в Таиланд.

10 февраля самолёт Boeing 737 авиакомпании NordStar, следовавший рейсом из Красноярска в Москву, совершил посадку в аэропорту вылета. Причиной возврата стали не убравшиеся после взлёта закрылки.