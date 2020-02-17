Самолёт авиакомпании Nordwind Уфа — Пхукет сел в Шереметьеве

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Самолёт Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind Airlines приземлился в московском аэропорту Шереметьево, откуда планируется его вылет в Таиланд.

Об этом информирует РИА Новости.

«Рейс N4 2505. Приземление в 05:29», — указано в онлайн-табло аэропорта. 

Как заявили ТАСС в авиакомпании, самолёт был перенаправлен в московский аэропорт по техническим причинам, он вылетит в Таиланд в 07:05.

В понедельник, 17 февраля, Boeing 777 Уфа — Пхукет авиакомпании Nordwind, вылетевший в 00:01 из аэропорта Уфы, был перенаправлен в аэропорт Шереметьево.

В январе сообщалось, что самолёт Сургут — Москва изменил курс после нештатной ситуации.

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