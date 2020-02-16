Россиян с лайнера Westerdam направят в больницу при симптомах ОРВИ
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, если симптомов ОРВИ у россиянок не обнаружат, то они будут наблюдаться медиками по месту регистрации.
«При появлении первых признаков ОРВИ будут направлены в инфекционный стационар для полного обследования», — сказала представитель Роспотребнадзора.
Ранее трое граждан России из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.
Отмечается, что всего на лайнере Westerdam находилось семь россиян.
14 февраля японские СМИ сообщили, что пассажиры круизного лайнера Westerdam, прибывшего в камбоджийский порт Сиануквиль из-за опасений по поводу коронавируса, начали сходить на берег.