Россиян с лайнера Westerdam направят в больницу при симптомах ОРВИ

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Троих россиянок, которые вернулись с круизного судна Westerdam в Камбодже, могут направить в инфекционную больницу для обследования в случае появления у них симптомов ОРВИ.
Россиян с лайнера Westerdam направят в больницу при симптомах ОРВИ
  • © Xinhua/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя городского управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, если симптомов ОРВИ у россиянок не обнаружат, то они будут наблюдаться медиками по месту регистрации.

«При появлении первых признаков ОРВИ будут направлены в инфекционный стационар для полного обследования», — сказала представитель Роспотребнадзора.

Ранее трое граждан России из числа пассажиров круизного лайнера Westerdam прибыли в Санкт-Петербург из столицы Камбоджи.

Отмечается, что всего на лайнере Westerdam находилось семь россиян.

14 февраля японские СМИ сообщили, что пассажиры круизного лайнера Westerdam, прибывшего в камбоджийский порт Сиануквиль из-за опасений по поводу коронавируса, начали сходить на берег.

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