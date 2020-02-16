Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области

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В Ленинградской области в доме на территории одного из садоводств в Кингисеппском районе произошёл пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом информирует пресс-служба регионального СУ СК России.
Женщина и ребёнок погибли при пожаре в Ленинградской области
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

По версии следствия, женщина и ребёнок находились в указанном садоводстве в гостях у знакомого 35-летнего мужчины.

«Пожар возник в вечернее время 14 февраля, когда хозяин дома и его гости улеглись спать. Мужчина смог выбраться из горящего дома», — заявили в ведомстве.

Хозяина дома госпитализировали с ожогами. Женщину и ребёнка спасти не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее kp.ru передавал, что в Приморском крае начата проверка по факту пожара, из-за которого многодетная семья осталась без дома.

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