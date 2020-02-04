В Кузбассе возбудили дело после смерти пенсионерки с детьми при пожаре

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после гибели пожилой женщины и троих детей при пожаре в частном доме в городе Гурьевск. Об этом сообщили в региональном главке Следственного комитета России.

«4 февраля текущего года около 3:00 (местного времени) поступило сообщение, что в частном доме в городе Гурьевске после тушения пожара обнаружены тела 69-летней женщины, а также троих детей в возрасте 11 и 12 лет», — говорится в пресс-релизе.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

«37-летняя жительница города Гурьевска ушла на работу в ночную смену, оставив в доме 12-летнюю дочь и 11-летнего сына под присмотром 69-летней бабушки. Позже к детям пришла в гости 11-летняя соседка, осталась у них ночевать», — рассказали в ведомстве.

Ночью их соседи увидели возгорание в доме и вызвали МЧС, которые после тушения пожара обнаружили в комнате на своих спальных местах пенсионерку и детей без признаков жизни.

По предварительным данным, очаг пожара располагался на кухне и мог возникнуть в результате короткого замыкания электропроводки.

Ранее kp.ru передавал, что в Приморском крае начата проверка по факту пожара, из-за которого многодетная семья осталась без дома.