Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке
- © Игорь Зарембо
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведён обыск, найдены записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны», — сказал источник.
15 февраля в Калининграде на Центральном рынке мужчина открыл стрельбу. В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, их 13-летний сын был ранен. Подростка выписали из больницы после оказания медицинской помощи.
Нападавший скончался в больнице. СК возбудил дело после инцидента.