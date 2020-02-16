Источник рассказал об оставленной стрелком в Калининграде записке

Мужчина, который застрелил вечером 15 февраля семейную пару возле Центрального рынка в Калининграде, оставил в своём доме записку, в которой заявил о желании отомстить.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В доме человека, который расстрелял мужчину и женщину, проведён обыск, найдены записка, в которой он, предположительно, пишет о желании отомстить, и патроны», — сказал источник.

15 февраля в Калининграде на Центральном рынке мужчина открыл стрельбу. В результате стрельбы погибли мужчина и женщина, их 13-летний сын был ранен. Подростка выписали из больницы после оказания медицинской помощи.

Нападавший скончался в больнице. СК возбудил дело после инцидента.