Переводчики рассказали о работе с Путиным

Советник Департамента лингвистического обеспечения МИД России Алексей Садыков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» рассказал, что переговоры на высшем уровне часто носят гриф «совершенно секретно», и переводчики не могут никому рассказать о содержании подобных бесед.

Садыков также рассказал об ошибке, которую допустил во время переговоров с участием российского лидера Владимира Путина.

Переводчик сообщил, что «случайно, уже из-за усталости перепутал, назвал не ту страну».

«Он (Путин. — RT) повернулся ко мне и строго сказал: «Слушай меня внимательно», — цитирует сайт «Вести.Ru» Садыкова.

Переводчики отмечают, что настоящим профессиональным вызовом становятся непереводимая игра слов и идиоматические выражения.

Так, Садыков привёл в пример одно из заявлений Путина: «Мы не будем стоять враскоряку».

«Я был начинающим переводчиком, я посмотрел репортаж по телевизору, я тогда подумал: «Слава богу, мне не пришлось это переводить», — вспомнил он.

Садыков отметил, что десять лет назад, ему «это казалось очень, очень сложным, да и сейчас сложно».

Третий секретарь департамента Наталья Красавина рассказала о фразе президента «Донбасс порожняк не гонит», которая позже долго обсуждалась.

По её словам, в итоге пришли к выводу, что это «что-то вроде «Донбасс ерунды не говорит».

Садыков также вспомнил, как в 2017 году на Петербургском экономическом форуме Путин пошутил, поприветствовав собравшихся: «Вольно!».

По словам Садыкова, «это был совершенно неожиданный момент, никто его не мог предвидеть».

«Буквально за полсекунды мне в голову пришёл нужный вариант, потом я сверял со словарём. Это вот именно переводческая догадка, потому что тогда я не помнил этот термин», — рассказал он.

Как отмечает второй секретарь департамента Сергей Чудинов, главное для переводчика — понимать, что в случае ошибки конец света не наступит, и продолжать свою работу.

В апреле 2019 года Путин с юмором отреагировал на решение переводчика заменить слово «друзья» на «партнёры» на встрече с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.