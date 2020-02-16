Мужчина в Петербурге столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь её спасти

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Пьяный мужчина в центре Санкт-Петербурга столкнул в реку Фонтанку женщину, затем решил её спасти и утонул.
Мужчина в Петербурге столкнул женщину в реку и утонул, пытаясь её спасти
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Мужчина, предположительно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перебросил через ограждение женщину. После чего пытался достать её при помощи подручных средств, впоследствии также спрыгнув в воду», — приводит РИА Новости сообщение городского ГУ МЧС.

Отмечается, что до прибытия спасателей женщину извлекли на берег и передали медикам, она госпитализирована с охлаждением.

Позднее водолазы обнаружили утонувшего гражданина Узбекистана 1956 года рождения.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.

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