В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки

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Спасатели обнаружили тело девушки, которая пропала в Санкт-Петербурге в конце января. Её нашли в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта.
В Петербурге из Невы достали тело пропавшей в январе девушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

«Тело девушки обнаружили в Неве в районе набережной лейтенанта Шмидта, доставили на берег, передали полиции», — сообщили в ведомстве.

Как ранее сообщал портал «Невские новости», 29 января 22-летняя петербурженка вышла с корпоратива и пропала.

По данным близких девушки, записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что она утонула в реке.

В конце декабря сообщалось, что в Куйбышевском районе Калужской области во время рыбалки семь человек провалились под лёд на озере. Трое из них погибли.

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