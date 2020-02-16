Источник: напавший на храм в Москве был в неадекватном состоянии

Мужчина, который ранил нескольких человек ножом в храме на Бакунинской улице в центре Москвы, был в неадекватном состоянии. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил источник.

Также источник агентства заявил, что в результате нападения пострадал алтарник. Он добавил, что нападавшего задержали шесть прихожан.

Ранее в МВД России сообщили, что 26-летний житель Липецкой области утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух человек. Нападавшего задержали.