Источник: напавший на храм в Москве был в неадекватном состоянии
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- РИА Новости
«По предварительной информации, подозреваемый находился в неадекватном состоянии. В настоящее время его везут в отдел полиции для разбирательства», — заявил источник.
Также источник агентства заявил, что в результате нападения пострадал алтарник. Он добавил, что нападавшего задержали шесть прихожан.
Ранее в МВД России сообщили, что 26-летний житель Липецкой области утром 16 февраля вошёл в здание храма на Бакунинской улице и ранил ножом двух человек. Нападавшего задержали.