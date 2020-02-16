МВД начало проверку из-за наезда автобуса на амурского тигра в Приморье

Короткая ссылка
Полиция в Приморском крае проводит проверку по факту наезда автобуса на амурского тигра, занесённого в Красную книгу.
МВД начало проверку из-за наезда автобуса на амурского тигра в Приморье
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе», —заявили в ведомстве.

На место происшествия направились сотрудники полиции и инспекторы Охотнадзора.

Агентство уточняет, что автобус, который направлялся в Хабаровск, сбил амурского тигра на трассе в Приморском крае.

В ноябре 2019 года прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить