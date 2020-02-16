МВД начало проверку из-за наезда автобуса на амурского тигра в Приморье

Полиция в Приморском крае проводит проверку по факту наезда автобуса на амурского тигра, занесённого в Красную книгу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы УМВД России.

«Сотрудники полиции проверяют информацию о наезде на краснокнижное животное около села Гоголевка в Красноармейском районе», —заявили в ведомстве.

На место происшествия направились сотрудники полиции и инспекторы Охотнадзора.

Агентство уточняет, что автобус, который направлялся в Хабаровск, сбил амурского тигра на трассе в Приморском крае.

В ноябре 2019 года прокуратура Оренбургской области передала в суд дело против местного жителя, который пытался украсть амурского тигрёнка из клетки в зоопарке.