В Волгограде у школьника в руке загорелся телефон

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В Волгограде 11-летний ребёнок получил ожоги из-за того, что у него в руке загорелся мобильный телефон. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В Волгограде у школьника в руке загорелся телефон
  • РИА Новости

В ведомстве заявили, что 15 февраля в волгоградскую больницу поступил 11-летний мальчик с ожогами кистей. 

Как установила полиция, утром ребёнок положил сотовый телефон в карман. Спустя некоторое время мальчик почувствовал, что телефон нагрелся.

«В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика», —заявили в МВД.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области проводят проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.

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