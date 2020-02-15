В Волгограде у школьника в руке загорелся телефон
- РИА Новости
В ведомстве заявили, что 15 февраля в волгоградскую больницу поступил 11-летний мальчик с ожогами кистей.
Как установила полиция, утром ребёнок положил сотовый телефон в карман. Спустя некоторое время мальчик почувствовал, что телефон нагрелся.
«В этот момент телефон взорвался и загорелся в руке мальчика», —заявили в МВД.
Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области проводят проверку по факту травмирования школьника на уроке физкультуры.