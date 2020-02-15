Бросивший детей в Шереметьеве отец вылетал за ними перед задержанием

Мужчина, который бросил двоих своих детей в московском аэропорту Шереметьево, рассказал, что направлялся за ними перед тем, как был задержан в Хабаровске.

АГН «Москва»

«Летел за детьми», — цитирует его ТАСС. Рассматривается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения в виде ареста. Ранее двоих мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, передали их матери.