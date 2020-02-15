Бросивший детей в Шереметьеве отец вылетал за ними перед задержанием

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Мужчина, который бросил двоих своих детей в московском аэропорту Шереметьево, рассказал, что направлялся за ними перед тем, как был задержан в Хабаровске.
Бросивший детей в Шереметьеве отец вылетал за ними перед задержанием
  • АГН «Москва»

«Летел за детьми», — цитирует его ТАСС.

Рассматривается вопрос об избрании для мужчины меры пресечения в виде ареста.

Ранее двоих мальчиков, которые были брошены отцом в московском аэропорту Шереметьево, передали их матери.

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