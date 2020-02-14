Бастрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП под Псковом
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«Председателем СК России поручено передать уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, в центральный аппарат ведомства для его дальнейшего тщательного расследования», — приводит ТАСС слова официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко.
В ночь на 13 февраля в Пустошкинском районе Псковской области произошла авария с участием микроавтобуса и грузовика.
Жертвами лобового столкновения стали восемь граждан Украины, ещё два человека — украинец и белорус — госпитализированы в состоянии средней тяжести. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Глава Пустошкинского района Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.