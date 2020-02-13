Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области

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Глава Пустошкинского района в Псковской области Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.
Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области
  • © УМВД РФ по Псковской области

«Можно предположить, что водитель заснул за рулём, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада», — заявила она РИА Новости.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошла в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р23 у деревни Рудо Пустошкинского района.

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что дело находится на контроле МИД Украины.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП. Как пишет «Псковская правда», профильным региональным комитетам дан ряд поручений. Решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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