Названа возможная причина ДТП с микроавтобусом в Псковской области

Глава Пустошкинского района в Псковской области Светлана Василькова заявила, что микроавтобус, столкнувшийся с большегрузом, в момент аварии двигался по встречной полосе.

«Можно предположить, что водитель заснул за рулём, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада», — заявила она РИА Новости.

Авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo произошла в 00:29 мск на 475-м километре федеральной трассы Р23 у деревни Рудо Пустошкинского района.

Погибли восемь человек, все — граждане Украины. Ещё двое, украинец и белорус, госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В украинской Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что дело находится на контроле МИД Украины.

В пресс-службе администрации Псковской области сообщили, что губернатор Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с ДТП. Как пишет «Псковская правда», профильным региональным комитетам дан ряд поручений. Решается вопрос оказания комплексной медицинской помощи пострадавшим.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.