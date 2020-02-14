Названы первые финалисты конкурса «Мастера гостеприимства»

В Сочи объявили первых финалистов конкурса «Мастера гостеприимства».

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

По итогам полуфинала «Олимпийский» финалистами стали 20 человек — по три представителя Москвы и Ростовской области, 13 — Краснодарского края, а также один представитель Московской области.

«Мы надеемся, что конкурс станет неким бизнес-инкубатором для взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства», — заявил руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Ранее НСН сообщала, что по итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились 1,5 тыс. участников.