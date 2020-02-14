Названы первые финалисты конкурса «Мастера гостеприимства»

Короткая ссылка
В Сочи объявили первых финалистов конкурса «Мастера гостеприимства».
Названы первые финалисты конкурса «Мастера гостеприимства»
  • © welcomecupru
  • Instagram

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

По итогам полуфинала «Олимпийский» финалистами стали 20 человек — по три представителя Москвы и Ростовской области, 13 — Краснодарского края, а также один представитель Московской области.

«Мы надеемся, что конкурс станет неким бизнес-инкубатором для взращивания проектных идей в индустрии гостеприимства», — заявил руководитель направления по работе с партнёрами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

Ранее НСН сообщала, что по итогам второго блока тестирования конкурса «Мастера гостеприимства» определились 1,5 тыс. участников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить