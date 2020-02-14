В Татарстане арестовали четырёх подозреваемых в похищении и вымогательстве

В Татарстане задержали четырёх участников организованного формирования, подозреваемых в похищении и вымогательстве.

Об этом сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службы МВД и СУ СК России по региону.

По версии следователей, в августе 2018 года двое местных жителей совместно с неустановленными лицами похитили 29-летнего мужчину. Угрожая физической расправой, они вымогали у него 2 млн рублей. Затем подозреваемые похитили автомобиль Porsche Cayenne и 50 тыс. рублей. За возврат машины они требовали 400 тыс. Потерпевший был вынужден отдать им 150 тыс. рублей.

Также установлен факт похищения подозреваемыми человека с целью вымогательства недвижимого имущества, отметили в МВД.

В группу входили четыре человека. Все они неоднократно судимы за совершение тяжких преступлений.

Следователи завели уголовное дело по статьям о похищении человека, грабеже, разбое и вымогательстве.

Советский суд Казани арестовал троих фигурантов на два месяца, ещё один помещён под домашний арест.

МВД призвало всех, кто пострадал от действий участников организованного формирования или владеет данными об их противоправной деятельности, обратиться в полицию.

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