В Крыму задержали двух «чёрных археологов»

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Сотрудники ФСБ задержали двух «чёрных археологов» в Крыму.
В Крыму задержали двух «чёрных археологов»
  • © Пресс-служба ФСБ по Крыму и Севастополю

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незаконными раскопками у пещерного города Бакла занимались жители Севастополя, сохранившие гражданство Украины.

У них дома обнаружено около 400 предметов, представляющих культурную ценность, в том числе бронзовые наконечники стрел VII—IV веков до н. э., монеты времён Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны.

В 2019 году сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут два «чёрных археолога».

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