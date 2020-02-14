В Крыму задержали двух «чёрных археологов»

Сотрудники ФСБ задержали двух «чёрных археологов» в Крыму.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Незаконными раскопками у пещерного города Бакла занимались жители Севастополя, сохранившие гражданство Украины.

У них дома обнаружено около 400 предметов, представляющих культурную ценность, в том числе бронзовые наконечники стрел VII—IV веков до н. э., монеты времён Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны.

В 2019 году сообщалось, что в Севастополе перед судом предстанут два «чёрных археолога».