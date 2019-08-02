В Севастополе перед судом предстанут два «чёрных археолога»

В Севастополе перед судом предстанут двое мужчин по делу о незаконных раскопках, сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу СК России по региону.

«Двое местных жителей без соответствующего разрешения осуществляли поиск археологических предметов близ села Верхнесадовое. В результате незаконных раскопок так называемые чёрные копатели добыли из земли и присвоили сосуд — ойнохою краснолаковую», — заявили в ведомстве.

По оценке экспертов музея-заповедника «Херсонес Таврический», находка является ценным историческим предметом. Минимальный возраст кувшина составляет 1800—1900 лет.

Ущерб грунтовому могильнику превышает 167 тыс. рублей. Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что в Севастополе завели дело против двух «чёрных археологов».