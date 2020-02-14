Одного из участников видео о коронавирусе в Тюмени отправили под арест
- АГН «Москва»
Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.
К ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство» привлечены два человека. 18-летнему фигуранту суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.
Материалы в отношении 17-летнего участника переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Возраст ещё двух участников ролика — 15 лет. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы. Материалы также направлены в комиссию.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам.