Одного из участников видео о коронавирусе в Тюмени отправили под арест

Короткая ссылка
В Тюмени установили личности всех участников видеоролика, герои которого имитировали приступ, вызванный коронавирусом.
Одного из участников видео о коронавирусе в Тюмени отправили под арест
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает «Вслух.ру» со ссылкой на пресс-службу областного УМВД России.

К ответственности по статье КоАП «Мелкое хулиганство» привлечены два человека. 18-летнему фигуранту суд назначил наказание в виде административного ареста сроком на пять суток.

Материалы в отношении 17-летнего участника переданы в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Возраст ещё двух участников ролика — 15 лет. В отношении их законных представителей составлены административные протоколы. Материалы также направлены в комиссию.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить