В Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
«В настоящее время установлена личность пранкера — это ученик одной из тюменских школ», — заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Педагоги проводят собственное расследование. С мальчиком работают психологи.
Ситуация находится на контроле городского департамента образования, передаёт vsluh.ru.
В отношении 17-летнего пранкера также составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
«Материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения. Сотрудники полиции устанавливают других участников», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух участников видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы.