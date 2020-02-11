В Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам

Школьника из Тюмени накажут за розыгрыш: он и его друзья гуляли по улицам в костюмах химзащиты и противогазах и имитировали поимку людей, якобы заражённых коронавирусом.

Об этом сообщает URA.RU.

«В настоящее время установлена личность пранкера — это ученик одной из тюменских школ», — заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Педагоги проводят собственное расследование. С мальчиком работают психологи.

Ситуация находится на контроле городского департамента образования, передаёт vsluh.ru.

В отношении 17-летнего пранкера также составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«Материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения. Сотрудники полиции устанавливают других участников», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух участников видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы.