В Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам

Короткая ссылка
Школьника из Тюмени накажут за розыгрыш: он и его друзья гуляли по улицам в костюмах химзащиты и противогазах и имитировали поимку людей, якобы заражённых коронавирусом.
В Тюмени установили личность пранкера, гулявшего в костюме химзащиты по улицам
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

«В настоящее время установлена личность пранкера — это ученик одной из тюменских школ», — заявили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Педагоги проводят собственное расследование. С мальчиком работают психологи.

Ситуация находится на контроле городского департамента образования, передаёт vsluh.ru.

В отношении 17-летнего пранкера также составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

«Материал будет направлен в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения и принятия решения. Сотрудники полиции устанавливают других участников», — рассказали в пресс-службе областного управления МВД России.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали двух участников видеоролика с розыгрышем про коронавирус в метро Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить