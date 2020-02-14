В Севастополе может появиться корабль-музей ЧФ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь».
Как заявил представитель в Совете Федерации от исполнительной власти Севастополя Валерий Кликов, в настоящее время «Сметливый» выведен из состава ЧФ.
«Сейчас определяемся с местом стоянки», — добавил он.
Корабль был заложен в 1966 году. Его модернизировали в 1987—1995 годах. Из последнего дальнего похода в Средиземное море он вернулся в августе 1983-го.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что расчёты комплексов «Панцирь-С1» провели учения по защите аэродромов ЧФ.