Расчёты комплексов «Панцирь-С1» провели учения по защите аэродромов ЧФ

Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты», — отметили в ЧФ.

В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации.

Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.