Расчёты комплексов «Панцирь-С1» провели учения по защите аэродромов ЧФ
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.
«По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты», — отметили в ЧФ.
В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации.
Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии.
Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.