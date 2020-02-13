Расчёты комплексов «Панцирь-С1» провели учения по защите аэродромов ЧФ

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Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» провели учения по прикрытию аэродромов Черноморского флота от нападения малогабаритных низколетящих объектов условного противника.
Расчёты комплексов «Панцирь-С1» провели учения по защите аэродромов ЧФ
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

«По замыслу учения, перед взлётом самолётов морской авиации и противовоздушной обороны ЧФ в районе аэродрома боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» обнаружили неопознанные летательные аппараты», — отметили в ЧФ.

В роли условного противника были задействованы беспилотные летательные аппараты из состава морской авиации.

Боевые расчёты ЗРПК «Панцирь-С1» идентифицировали и условно уничтожили воздушные цели на безопасном расстоянии.

Учение было проведено в соответствии с планом боевой подготовки сил флота.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.

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