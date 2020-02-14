Улицы Севастополя украсят фотографиями героев войны ко Дню Победы

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В Севастополе рассказали о масштабных мероприятиях по подготовке города ко Дню Победы.
Улицы Севастополя украсят фотографиями героев войны ко Дню Победы
  • РИА Новости

Как сообщает «Новый Севастополь», на зданиях и вдоль улиц будут вывешены флаги, над дорогами появятся световые конструкции и растяжки, в центре города будут установлены 12 фотозон.

«Новое, что мы собираемся делать в этом году, — это фигуры с портретами героев в чёрно-белом исполнении, люди, которые участвовали либо в обороне, либо в освобождении Севастополя», — отметил вице-губернатор Владимир Базаров.

Он уточнил, что в галерее портретов будут использованы архивные фотографии.

И. о. губернатора Михаил Развожаев подчеркнул, что к празднику должен быть украшен не только центр города, но и общественные пространства в отдалённых районах.

Ранее НСН сообщала, что в Тверской области увеличат размер единовременной выплаты ветеранам ко Дню Победы.

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