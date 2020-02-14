В Самаре вынесли приговор экс-главе службы капитального строительства
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Об этом сообщает sova.info.
Моравская признана виновной в превышении должностных полномочий.
По версии следователей, бывшая чиновница принесла региону ущерб на 270 млн рублей. В 2015 году она приняла по завышенной стоимости выполненные работы по укреплению берега Волги у села Рождествено. Вскоре Моравская уехала работать в Крым.
Было заведено уголовное дело. Женщину уволили со всех государственных постов.
«Суд с учётом мнения прокурора признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Также суд на три года запретил ей занимать должности государственной и муниципальной службы», — говорится в сообщении региональной прокуратуры.
Вердикт в законную силу не вступил.
Ранее URA.RU передавало о начале в Ханты-Мансийском автономном округе судебного процесса по делу экс-мэра городского поселения Берёзово, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением ущерба в 1,5 млн рублей.