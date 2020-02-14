В Челябинской области выделят 200 тысяч рублей семье погибших в Таиланде детей

Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина рассказала о выделении 200 тыс. рублей семье детей, погибших на Пхукете при столкновении катеров.

«Из областного бюджета родителям будет перечислено 200 тыс. рублей», — заявила Буторина в беседе с URA.RU.

Трагедия произошла утром 10 февраля. 12-летний мальчик и его 6-летняя сестра погибли в результате столкновения туристических катеров на острове Пхукет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей более 4 млн таиландских батов ($140 тыс.).