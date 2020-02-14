В Челябинской области выделят 200 тысяч рублей семье погибших в Таиланде детей
- © RUPTLY
«Из областного бюджета родителям будет перечислено 200 тыс. рублей», — заявила Буторина в беседе с URA.RU.
Трагедия произошла утром 10 февраля. 12-летний мальчик и его 6-летняя сестра погибли в результате столкновения туристических катеров на острове Пхукет.
Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Ранее сообщалось, что власти Таиланда выплатят семье погибших российских детей более 4 млн таиландских батов ($140 тыс.).