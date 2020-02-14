Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников

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Президент консорциума «Инфорус» Андрей Масалович рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.
Эксперт рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников
  • globallookpress.com

В беседе с Nation News он напомнил, что схема мошенничества всегда состоит из двух шагов. Сначала злоумышленникам необходимо вывести потенциальную жертву на беседу.

«Шаг второй всегда разный и неожиданный, поскольку схема короткоживущая. Как правило, человек теряется, а злоумышленники — всегда хорошие психологи», — заявил эксперт.

По его словам, бороться с мошенниками можно простейшим способом — не вестись на моментальную беседу.

«Если что-то просят, то нужно говорить, что разберётесь в офисе и уже идёте в отделение банка», — сказал Масалович.

Ранее руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, Владимир Ульянов в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.

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