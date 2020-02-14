Морпехи ЧФ провели тренировку по погрузке на десантный корабль

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Морские пехотинцы Черноморского флота отработали погрузку личного состава и техники на большой десантный корабль в Севастополе.
Морпехи ЧФ провели тренировку по погрузке на десантный корабль
  • © сайт минобороны РФ

«На начальном этапе тренировки экипаж большого десантного корабля «Саратов» выполнил подход к берегу на тренировочном полигоне в бухте Казачья», — цитирует «Крыминформ» начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулёва.

Затем морпехи совершили марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район, после чего совершили погрузку техники (40 единиц) и личного состава (400 человек) на БДК.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.

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