Морпехи ЧФ провели тренировку по погрузке на десантный корабль
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«На начальном этапе тренировки экипаж большого десантного корабля «Саратов» выполнил подход к берегу на тренировочном полигоне в бухте Казачья», — цитирует «Крыминформ» начальника отдела информационного обеспечения флота Алексея Рулёва.
Затем морпехи совершили марш в составе колонны бронетранспортёров БТР-82АМ из пункта постоянной дислокации в назначенный район, после чего совершили погрузку техники (40 единиц) и личного состава (400 человек) на БДК.
Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что авиационный полк армии ВВС и ПВО Восточного военного округа провёл учебно-тренировочные полёты в Приморье.