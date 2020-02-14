Эксперт оценил идею законопроекта о «гаражной амнистии»

Председатель профсоюзного комитета межрегионального профсоюза владельцев гаражей «Рубеж» Борис Карпов оценил идею закона о «гаражной амнистии», в соответствии с которым будет определён список документов, подтверждающих право граждан на владение гаражами.

«Пока опубликованы лишь комментарии к законопроекту — видимо, текст документа появится позже. Однако из имеющихся данных понятно, что у владельцев гаражей появится возможность тем или иным способом оформить участок под ним в собственность», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, это самая важная часть инициативы, которая в итоге должна сохраниться.

Со своей стороны, первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Юрий Напсо в беседе с ФАН отметил, что для россиян гараж имеет очень важное значение и позволяет решать разные бытовые вопросы.

«В гаражах люди время проводят, хранят там какие-либо соленья. Гараж — это такое место, куда можно положить то, что не помещается в квартиру, которые не очень большие», — сказал он.

Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец прокомментировал инициативу.