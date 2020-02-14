Роскачество дало рекомендации по выбору вина к празднику

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Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать вино к праздничному столу.
Роскачество дало рекомендации по выбору вина к празднику
  • globallookpress.com

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Эксперты уточнили, что игристые вина подходят к лёгким закускам, свежим салатам, креветкам и другим морепродуктам.

«Подавать такое вино следует хорошо охлаждённым, до температуры 6—9 °С, в ведёрке со льдом», — отметили в Роскачестве.

Специалисты также уточнили, что выдержанные белые вина подойдут к рыбе и нежирным мясным блюдам, а красное вино — к утке или мясу на гриле.

К пицце или суши подойдёт розовое, игристое и лёгкое белое вино.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что специалисты Роскачества провели сравнительный анализ вин в бутылках и картонных упаковках.

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