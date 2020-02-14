В ЗАГСах Москвы рассказали о праздничной программе в честь Дня святого Валентина

В 24 ЗАГСах столицы подготовили праздничную программу в честь Дня всех влюблённых.

Как сообщает сайт «Москва 24», во Дворце бракосочетания на ВДНХ пары смогут принять участие в праздничной лотерее.

В Грибоедовском ЗАГСе молодожёнов поздравят ведущие популярного радиошоу, а некоторые регистрации будут транслироваться в прямом эфире.

Как передаёт портал мэра и правительства Москвы, в этот день зарегистрировать брак впервые можно будет в особняке на Волхонке, городской усадьбе А.Л. Кнопа и на смотровой площадке башни «Москва-Сити».

Всего в столице в День всех влюблённых планируют пожениться более 500 пар.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что аналитики интернет-магазина Ozon на основе изучения статистики заказов выяснили, какую сумму россияне тратят на подарки ко Дню всех влюблённых.